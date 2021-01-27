Певица восхитила сеть / instagram.com/tonya_matvienko
Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала в Instagram снимок своей звездной мамы Нины Матвиенко.
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На фото Нина Митрофановна плавает в воде вместе с ребенком. Певица позирует в белом купальнике с голубыми резинками. Стоит отметить, что вид у нее очень счастливый.
"Класс", "Такой откровенный купальник", "Огонь", - написали фанаты.
К слову, сегодня, 27 января, Нины отмечают именины.
"У вас обоих сегодня именины, еще раз поздравляю я вас с Днем Нины", - подписала фото дочь Матвиенко.
Певица восхитила сеть / instagram.com/tonya_matvienko
Певица восхитила сеть / instagram.com/tonya_matvienko
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