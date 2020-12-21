Николь Потуральски удивила фанов.

Известная модель Николь Потуральски опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в кожаных черных штанах. Также она надела крошечную маечку лавандового цвета на голое тело. При этом маечка была на пуговицах, которые модель расстегнула. Таким образом она засветила свой пресс.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа

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Автор: Диана Могилевич