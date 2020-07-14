Экс-"холостяк" Никита Добрынин с супругой сделали грандиозную покупку

Добрынин и Квиткова купили квартиру.

Украинский телеведущий Никита Добрынин вместе с супругой Дашей Квитковой совершили грандиозную покупку.

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Молодожены купили квартиру в Киеве. Квиткова рассказала, что такой подарок они сделали друг другу на свадьбу.

"Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи - это конечно круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл. Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителей. Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить", - написала Даша.

Как сообщал УНИАН, Даша Квиткова и Никита Добрынин поставили собственный рекорд.

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