Даша Квиткова и Никита Добрынин поставили собственный рекорд

Пара поставила собственный рекорд, проехав 19 часов за рулем.

Блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин поставили собственный рекорд. Супруги провели 19 часов в дороге.

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В Instagram девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что в один день она предложила своему супругу забрать его маму из Черновцов и отвезти к морю. Таким образом пара из Киева поехала в Черновцы, а затем в Одессу. Всего в дороге они провели 19 часов.

"В один день я предложила Никите забрать его маму и отвезти к морю, так как она очень хотела. Недолго думая, мы взяли себя в руки и решили поставить собственный рекорд в дороге. Киев-Черновцы-Одесса. 19 часов дороги. Все, чтобы привезти Елену Николаевну навстречу с морем", - написала Квиткова.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Квиткова засветила фигуру в белье со своим "ребенком".

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