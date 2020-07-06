41-летний актер Ник Кордеро умер из-за осложнений после коронавируса

Бродвейский актер умер 5 июля.

Супруга бродвейского актера Ника Кордеро Аманда Клоотс опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что ее супруг умер в воскресенье вечером. Актер несколько месяцев боролся с осложнениями от коронавируса, но не смог их победить.

Читайте такжеУмер легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе

Кордеро был госпитализирован в марте после того, как у него обнаружили коронавирус. Во время лечения в больнице Лос-Анджелеса ему ампутировали ногу, дали временный кардиостимулятор и поместили в медкому. В отделении интенсивной терапии он находился 90 дней. Среди осложнений у него обнаружили инфекцию легких и септический шок. Бродвейский актер умер в возрасте 41 года.

"Мое сердце разбито, потому что я не могу представить нашу жизнь без него. Ник был такой яркий свет. Он был другом каждого, любил слушать, помогать и особенно говорить. Он был невероятным актером и музыкантом. Он любил свою семью и любил быть отцом и мужем. Элвис и я будем скучать по нему во всем, что мы делаем, каждый день", - написала супруга Кордеро.

Он был известный ролями в "Скале веков", "Официантке", "Пули над Бродвеем" и "Бронкс-сказка-мюзикл". А вот на бродвейскую сцену он попал в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Нику Кордеро ампутировали ногу.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram