Исполнительница призналась, что испытывает в связи с этим только "легкость на душе".

Известная российская певица МакSим, которая в этом году больше месяца провела в коме, показала своих подрастающих дочек и сделала откровенное признание об уходящем 2021 годе.

Фото с девочками исполнительница поделилась в Instagram.

"Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения, и нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот – такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем!" – отметила МакSим в подписи к снимкам.

"А если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом", "Будьте счастливы и самое главное здоровы", "Старшая дочка очень похоже на вас", "Какое счастье видеть тебя счастливой", – отреагировали поклонники.

Читайте также"Ты меня разбуди": МакSим выпустила первую песню после выхода из комыНапомним, 16 июня МакSим госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией". Спустя пару дней ее ввели в состояние искусственной комы. А выписали певицу из больницы 13 августа.

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