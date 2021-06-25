Всего в 2022 году вручат четыре почетных "Оскара".

72-летний американский актер Сэмюэл Л. Джексон, наиболее известный по роли Ника Фьюри в фильмах киновселенной Marvel и участию сразу в нескольких культовых фильмах режиссера Квентина Тарантино, получит почетный "Оскар" на церемонии в 2022 году.

Как сообщает Los Angeles Times, помимо Джексона почетные "Оскары" также достанутся 89-летней американской комедиантке Элейн Мэй, фильмы которой в разное вреемя были номинированы на главную кинопремию за лучший сценарий, и 82-летней норвежской актрисе Лив Ульманн, которая приобрела всемирную известность благодаря своим ролям в фильмах Ингмара Бергмана. Гуманитарную премию имени Джин Хершольт в 2022 году вручат 74-летнему американскому актеру и общественному деятелю Дэнни Гловеру.

"Сэм Джексон - культурная икона, чья динамичная работа нашла отклик в разных жанрах, поколениях и аудиториях по всему миру, в то время как смелый, бескомпромиссный подход Элейн Мэй к кинопроизводству как писателя, режиссера и актрисы, как никогда громко отзывается у любителей кино. Храбрость и эмоциональная прозрачность Лив Ульманн подарили зрителям глубоко трогательные изображения на экране, а многолетняя пропаганда справедливости и прав человека Дэнни Гловера отражает его приверженность признанию нашей общей человечности на экране и за его пределами", - говорится в заявлении президента Академии кинематографических искусств и наук Дэвида Рубина.

Отметим, Сэмюэл Л. Джексон дебютировал в кино в фильме "Вместе навсегда" в 1972 году, однако настоящим прорывом для него стала роль Гейтора Пьюрифая в фильме Спайка Ли "Тропическая лихорадка" (1991). После этого на него посыпались предложения от именитых режиссеров и крупных кинокомпаний. За последующие 40 лет в кино актер снялся в нескольких фильмах Квентина Тарантино - "Криминальное чтиво", "Джеки Браун", "Джанго освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Убить Билла 2". Также Джексон снялся в 1, 2 и 3 эпизодах "Звездных войн". В киновселенной Marvel он дебютировал в роли командира организации "Щ.И.Т" Ника Фьюри в 2008 году в фильме "Железный человек". В будущем он возвращался к этой роли в различных фильмах и сериалах более десятка раз. В следующий раз персонаж появится в сольном сериале "Секретное вторжение".

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Ну и прямо сейчас в украинских кинотеатрах идет комедийный боевик "Телохранитель жены киллера", где Сэмюэл Л. Джексон исполнил одну из главных ролей.

Впрочем, несмотря на такую обширную и многогранную фильмографию, всеобщую любовь зрителей и множество номинаций и наград, Сэмюэля Л. Джексона не особо баловали топовыми кинопремиями. Так, актера всего лишь один раз номинировали на "Оскар" - за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Криминальное чтиво" (1994), однако золотая статуетка тогда досталась Мартину Ландау за роль в фильме "Эд Вуд".

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Автор: Марина Григоренко