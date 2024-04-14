Несколько недель назад Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями.

У звезды культовой саги "Сумерки", американского актера Роберта Паттинсона произошли серьезные изменения в жизни - у знаменитости родился первенец. Первого ребенка ему родила его возлюбленная, модель и актриса Сьюки Уотерхаус. Невеста Паттинсона раскрыла пол малыша.

Как пишет издание People, на кинофестивале "Коачелла", где присутствовала Уотерхаус, актриса призналась, что несколько недель назад впервые стала мамой. Она заявила, что родила девочку.

После шоу звезда поделилась своими эмоциями с поклонниками. Актриса пошутила, что недавно почувствовала "большие изменения в жизни" после рождения дочери. Также Сьюки назвала Паттинсона "любовью всей ее жизни":

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Произошли довольно значительные события. Я люблю удивительных женщин и мне очень повезло иметь собственную маленькую удивительную девушку, и встретить любовь всей моей жизни. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди!

Роберт поделился нежной фотографией в своем Instagram, где его возлюбленная держит младенца на руках.

Как известно, пара до сих пор не поженилась. По сети ходят слухи, что влюбленные планируют свадьбу, однако ни Паттинсон, ни Уотерхаус не подтвердили эту информацию.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда актер "засветился" вместе с беременной девушкой.

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