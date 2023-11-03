Он "засветился" вместе с беременной девушкой.

Английский актер Роберт Паттинсон в течение четырех лет встречается с актрисой Суки Уотерхаус, которая сейчас находится у Надежды.

Эта пара не любит афишировать свои отношения, поэтому официальной информации о беременности суки нет, но досадные папарацци уже успели заметить округлившийся животик у женщины.

Звезд "поймали" папарацци во время прогулки. Сьюки больше не скрывала свою беременность под мешковатой одеждой.

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Добавим, что впервые об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотергаус начали сплетничать летом 2018-го, когда по Сети разлетелись фотографии, на которых они целуются, а в конце прошлого года влюбленные впервые предстали перед заинтересованной публикой.

Чем известен Роберт Паттисон

На экранах Роберт Паттинсон впервые появился в 2004 году, в картинах "Кольцо Нибелунгов", "Ярмарка напыщенности". А громко заговорили о нем в 2007 году после фильма "Сумерки", снятом по захватывающему роману Стефани Майер. В этой саге о вампирах и обычных людях Роберт Паттинсон сыграл молодого вампира-вегетарианца, который влюбился в обычную девушку.

Чем известна суки Уотергаус

Актриса и модель Сьюки Уотерхаус дебютировала на телевидении в 2010 году. Снималась в фильмах "с любовью, Рози", "Дивергент, глава 2: Инсургент", "гордость и предубеждение и зомби", "Мир будущего" и других. В 2022 году вышел биографический фильм "Быть Сальвадором Дали", в котором актриса исполнила роль Джинесты.

Напомним, что знаменитый сериал "Сумерки", в котором великолепно сыграл Роберт Паттинсон, скоро будет продолжение.

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