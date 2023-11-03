Английский актер Роберт Паттинсон в течение четырех лет встречается с актрисой Суки Уотерхаус, которая сейчас находится у Надежды.
Эта пара не любит афишировать свои отношения, поэтому официальной информации о беременности суки нет, но досадные папарацци уже успели заметить округлившийся животик у женщины.
Звезд "поймали" папарацци во время прогулки. Сьюки больше не скрывала свою беременность под мешковатой одеждой.
Добавим, что впервые об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотергаус начали сплетничать летом 2018-го, когда по Сети разлетелись фотографии, на которых они целуются, а в конце прошлого года влюбленные впервые предстали перед заинтересованной публикой.
Чем известен Роберт Паттисон
На экранах Роберт Паттинсон впервые появился в 2004 году, в картинах "Кольцо Нибелунгов", "Ярмарка напыщенности". А громко заговорили о нем в 2007 году после фильма "Сумерки", снятом по захватывающему роману Стефани Майер. В этой саге о вампирах и обычных людях Роберт Паттинсон сыграл молодого вампира-вегетарианца, который влюбился в обычную девушку.
Чем известна суки Уотергаус
Актриса и модель Сьюки Уотерхаус дебютировала на телевидении в 2010 году. Снималась в фильмах "с любовью, Рози", "Дивергент, глава 2: Инсургент", "гордость и предубеждение и зомби", "Мир будущего" и других. В 2022 году вышел биографический фильм "Быть Сальвадором Дали", в котором актриса исполнила роль Джинесты.
Напомним, что знаменитый сериал "Сумерки", в котором великолепно сыграл Роберт Паттинсон, скоро будет продолжение.