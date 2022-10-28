Девушки внешне очень похожи.

Вчера, 27 октября, стало известно, что психолог из второго сезона шоу "Холостячка" Роман Свечкоренко сделал предложение своей девушке. Поклонники отметили, что Валерия похожа на главную героиню проекта Злату Огневич.

Некоторые фанаты заметили схожесть во внешности девушек. Обе - брюнетки, и носят каре. Они даже делают схожие фотографии. Случайность это или молоденькая Валерия наследует певице - неизвестно. Одно понятно точно: Роману нравятся девушки определенного типажа.

Отметим, Свечкоренко сделал предложение дизайнеру Валерии. Девушка младше него на 10 лет. Сюрприз для возлюбленной он устроил на сцене в театре. Конечно, после такого романтического поступка Валерия сказала "Да!"

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Роман Свечкоренко: что о нем известно

Роман Свечкоренко добивался сердца Златы Огневич на проекте "Холостячка", но звезда выбрала Андрея Задворного, с которым вскоре после финала шоу рассталась.

После окончания проекта Свечкоренко начал встречаться с Валерией. Практически сразу они начали жить вместе и даже завели собаку. Сейчас они решили пожениться.

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