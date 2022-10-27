Роман сделал предложение своей девушке.

Участник второго сезона романтического реалити "Холостячка" Роман Свечкоренко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Валерии, с которой начал встречаться после окончания проекта.

На своей странице в Instagram Роман обнародовал скриншот новости одного из украинских СМИ, журналисты которого написали, что он сорвал спектакль в театре, чтобы сделать предложение своей возлюбленной.

Однако сам Свечкоренко отметил, что спектакль остановился по причине того, что у Валерии случилась паническая атака. При этом он действительно признался девушке в своих чувствах и предложил официально оформить их отношения.

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"Она сказала "Да"", - написал психолог и пообещал, что вскоре раскроет все подробности.

Роман Свечкоренко: что о нем известно

Роман пришел на проект "Холостячка", главной героиней которого была Злата Огневич. Тогда он еще был официально женат, хоть и не жил вместе с супругой и ребенком. Поэтому Злата приняла решение отпустить его домой, чтобы он решил эту проблему.

Позже он вернулся в проект, но так и не стал победителем. "Холостячка" отказала ему за шаг до финала.

После окончания проекта Свечкоренко начал встречаться с Валерией. Известно, что девушка - дизайнер. Практически сразу они начали жить вместе и даже завели собаку. Сейчас они решили пожениться.

Напомним, ранее Роман Свечкоренко из "Холостячки" рассекретил заработок в Instagram.

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