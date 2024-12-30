Ведущий поделился подробностями нового сезона тревел-шоу.

Известный украинский ведущий и журналист, звезда документального тревел-проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров после своего исчезновения поделился планами на будущее. Телезвезда рассказал о съемках нового сезона исследовательского шоу и как будет встречать Новый год.

Как известно, длительное время знаменитость не выходил на связь. Он буквально исчез из инфопространства. Однако на днях он объявил, что все это время занимался работой. Комаров работал над созданием нового сезона "Мира наизнанку".

В комментарии для программы "ЖВЛ представляет" Дмитрий отметил, что съемки нового сезона происходили почти круглосуточно. У журналиста не было выходных, и все свое время он посвящал съемкам. Если раньше он исследовал экзотические страны, то на этот раз решил показать Украину, такой, какой ее еще не видел никто.

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"Я очень много работаю, у меня почти нет выходных. Я постоянно в разных уголках Украины и моя работа - это общение. Силу мне дают украинцы и силу мне дает общение с украинцами. Потому что, куда бы ты ни приехал, ты встречаешь людей, которые тебя поражают", - поделился журналист.

На Новый год у Дмитрия особых планов нет, вероятно, он проведет праздник дома в кругу родных. По его словам, для него это рутинный праздник. Отпуска знаменитость не планирует. Уже 2 января он отправится в командировку, ведь на следующий год поставил перед собой немало амбициозных целей.

"Моя цель не меняется сейчас: делать максимально качественно то, что я умею делать. Я умею делать фильмы и программы. В военное время это называется информационным оружием. Важно фиксировать правду, фиксировать факты. Когда они зафиксированы, это уже даже доказательство. Потом пройдет 100 лет, наши правнуки будут читать в книгах об этих временах. А я сделаю так, что они смогут еще увидеть, как это было", - добавил Комаров.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров поздравил украинцев с Рождеством прямо с линии фронта. Знаменитость впервые за долгое время обратился к подписчикам.

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