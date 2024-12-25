Знаменитость впервые за долгое время обратился к подписчикам.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который исчез из инфопространства, а потом оказалось, что он все это время снимал новый сезон своего проекта, поделился новыми кадрами в сети. Знаменитость показал, как отмечает Рождество в этом году.

В своем Instagram журналист опубликовал серию фотографий, на которых показался в Покровске. Телезвезда решил навестить украинских защитников прямо на линии фронта и встретить светлый праздник с ними. В посте он отметил, что с военными будет снимать новый выпуск "Мира наизнанку", в котором расскажет, как воины отмечают Рождество

Дмитрий также обратился к подписчикам и поздравил их с праздником. Комаров, кроме этого, призвал каждого украинца помнить, что именно благодаря героям на фронте мы можем отмечать праздник. Для каждого защитника, по его словам, важно, чтобы о нем не забывали и всячески помогали.

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"С Рождеством, друзья! И с наступающим Новым Годом! Исполнения желаний и любви, добра и мира вам и вашим семьям! Сейчас, после насыщенного рождественского дня в Покровске хочу сказать главное: каждый из нас, сидя за столом в мирных городах в праздничные дни, должен помнить, что этот покой в тылу был бы невозможен без ребят, которые тоже очень хотят, но не могут быть с семьями за столом. Их очень важно ценить, уважать и не забывать, что просто сейчас, в эту секунду, сотни тысяч украинских военных не имеют полноценного праздника ради того, чтобы он был у страны", - подчеркнул Дмитрий.

Также ведущий добавил, что сейчас атмосфера в Покровске очень отличается от других городов. Там нет ощущения праздника. Город находится под постоянным обстрелом врага и находиться там очень опасно. Но воины, рискуя жизнью, продолжают защищать Украину и верят, что в следующем году встретят праздник в мирной Украине в семейном кругу.

"Атмосфера в городе не праздничная. Мрачная. Очень тревожная. Все простреливается. Все долетает. Нет ни одного безопасного квадратного сантиметра. Разве здесь до праздников? Но люди реально, искренне, без красивых слов, верят в лучшее, а также в Рождественские и Новогодние чудеса, что следующее Рождество будет уже в мирное время, чего всем нам и желаем", - добавил Комаров.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич показал архивное фото с Дмитрием Комаровым. Шоумен рассказал об их дружбе.

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