Шоумен не скрывает, что иногда он намеренно провоцирует фанатов своими высказываниями.

Украинский шоумен и телеведущий Алексей Дурнев дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором развенчал мифы о громких скандалах со Светланой Лободой и Машей Ефросининой. Так, однажды он пошутил о "небритых" ногах певицы, а ведущую назвал "суперзвездой из прошлого".

По словам Дурнева, он даже не знаком с Лободой, а его шутка о ее "небритых" ногах была лишь способом эпатировать людей. В 2012 году шоумен написал в социальных сетях:

"Однажды я слышал историю, как Лобода пришла на фотосессию с запущенными небритыми ногами. Сегодня увидел промо, где она снимается с неокрашенными корнями волос. Светлана - вы мой кумир! Сильная, смелая, свободная от предрассудков! Светлана Лобода - единственная женщина, которой не стыдно пахнуть рыбой".

После этого, по словам Дурнева, ему писали люди из команды Лободы и спрашивали, зачем он опубликовал такой пост. Сам шоумен утверждает, что он "искал точки напряжения" и просто привлекал внимание публики.

Еще один громкий скандал разгорелся вокруг Дурнева и ведущей Маши Ефросининой. Шоумен называл ее "суперзвездой из прошлого", что очень оскорбило артистку.

Дурнев развенчал миф и об этом скандале. По словам шоумена, он не пытался обидеть или задеть Ефросинину. Его фраза о "забытой суперзвезде" была вырвана из контекста, а сам он всего лишь хотел объяснить артистке ситуацию с приглашением на интервью.

Так, Ефросинина призналась журналистке Рамине Эсхакзай в том, что она звала Дурнева на интервью, но тот не пошел и она восприняла это в качестве личной обиды. Сама же Рамина сумела пригласить шоумена на свой проект, потому что добивалась внимания артиста около года.

По словам Дурнева, Ефросинина в тот момент высказала негодование из-за того, что не смогла определиться, кем она является - забытой суперзвездой, которой якобы все должны, или же интервьюером, который должен с достоинством принимать отказ.

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Автор: Полина Кузенко