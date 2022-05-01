Регина выпустила новую песню, в которой призналась в любви супругу и попрощалась со своими родными.

Известная певица и телеведущая родом из Одессы Регина Тодоренко уже много лет живет и работает в России. С начала вторжения РФ в Украину она молчит о войне, прикрываясь разными политическими взглядами с супругом Владом Топаловым.

Такое поведение Регины спровоцировало волну хейта и критики в соцсетях. Ей неоднократно напоминали о том, что ее родители до сих пор живут в Одессе. И пока она думает о россиянах и переживает из-за санкций, они страдают от обстрелов оккупантами.

В результате Тодоренко решила выпустить песню "Он за мной", в которой призналась в любви супругу и попрощалась со всеми родственниками из Украины.

В песне есть такие строки "Не жди меня, мам, сегодня не вернусь домой" и "Не звони мне, пап, дочь твоя стала другой". Также Регина спела о том, что ее супруг пойдет за ней "на самый южный берег ада".

Напомним, ранее Регина Тодоренко попыталась оправдать свое молчание о войне.

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