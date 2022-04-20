Тодоренко решила запустить новый проект.

Опальная телеведущая Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в родной Украине, прикрываясь разными взглядами с супругом, российским певцом Владом Топаловым.

Конечно, такая позиция одесситки Тодоренко вызывает непонимание у украинцев. В сети ее постоянно атакуют и требуют высказаться по поводу войны. Но Регина упорно продолжает молчать и снимать свои шоу.

В прошлый раз Регина сделала интервью с экспертом, который рассказал, как жить россиянам в стране, против которой ввели санкции. А сейчас она объявила о запуске еще одного шоу, которое, по ее словам, может вызвать много противоречий.

"Я готовлю очень важный проект. Он многим будет непонятен, он вызовет массу негодований и противоречий, но обязательно поможет тем, кто ищет правду и хочет сохранить свою любовь в военное время", - написала Тодоренко.

Напомним, ранее опальная Тодоренко прервала молчание и попросила мира между народами.

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