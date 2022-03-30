Сейчас Оля Полякова и двое ее дочерей уехали в безопасное место, а муж остался в Киеве в рядах тероборони.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, что она взяла своих дочерей и уехала за границу. Там она пытается обустроить жизнь, и дать дочерям возможность вернуться к учебе.

Об этом она рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

"Что надо делать нам, женщинам? Нам надо беречь наших детей. Это абсолютно самая первая задача - сохранить свой здравый смысл для того, чтобы эти дети тоже не показались. Потому что то, что сейчас делается с детьми... Я просто смотрю на свою старшую дочь, у нее расстройства, панические атаки, очень нестабильное состояние, ее тошнит. Работает психосоматика. Нам надо беречь наших детей", - сказала Полякова.

Состояние Маши обострено, в том числе и из-за того, что ее подругу расстреляли российские оккупанты.

"Сейчас уже много таких ситуаций, когда расстреливают машины с детьми, с мирными, а тогда это была первая такая история... Расстреляли машину, в которой ехала женщина с двумя девочками. Это была 17-летняя девочка и 7-летняя. Мама и старшая девочка погибли на месте. Осталась сестренка, она ранена. Когда мы получили это известие, это было первое оповещение, когда мы поняли, что это все на самом деле", - прокомментировала Оля Полякова.

Певица отметила, что пока не нашла психолога для себя и своих детей, но понимает, что в этом есть острая потребность.

Напомним, ранее Полякова "разнесла" пропутинскую Гагарину. После выступления Гагариной в "Лужниках" украинская суперблондинка ей написала несколько "хороших" слов и добавила, что с этого момента она для него умерла.

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