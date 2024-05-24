Ольга Жуковцова прожила в браке с мужем 10 лет.

Известная украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ольга Жуковцова впервые рассказала о разводе с мужем Дмитрием после 10 лет брака. Звезда ответила, что стало причиной разрыва.

Актриса призналась, что с первого дня полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, они с Дмитрием больше не муж и жена. Как известно, у Дмитрия случился инсульт спинного мозга и он оказался в инвалидной коляске. Ольга отметила, что болезнь повлияла на разрыв отношений, но большей причиной стали постоянные переживания. Жуковцова говорит, что ей было сложно жить со всеми эмоциями и стрессами.

Мы сейчас официально разведены. 24 февраля 2022 года. Это не из-за его травмы, но это добавило сложностей. Я постоянно с ним, прохожу все страдания с ним. Я поняла, что мы не ценим то, что у нас есть. И еще считаю, что женщина не должна становиться полностью твоей медсестрой. Так очень сильно меняются роли. Мне не хватило смелости иногда отходить от его боли. Брать выходные, найти тех, кто будет ухаживать за ним... Я с ним проговаривала, но "классические" ответы людей, которые не хотят идти к психотерапевтам: "Это ты ко*ч*ная! У меня все в порядке.

Звезда "Квартала" пришла к выводу, что нужно ценить каждый момент, и при необходимости обращаться к психологам. По ее словам, всегда нужно находить баланс в отношениях и не растворяться в проблемах другого человека.

"Всем хочется, чтобы ты был героем и положил свою жизнь ради других. Нужен баланс и не забывать о себе. Но это трудно, если ты не умеешь это делать без проблем, то в стрессовой ситуации никогда не научишься. Выбирать себя надо на простых вещах", - добавила Жуковцова.

Что известно об отношениях Ольги и Дмитрия

Пара впервые встретилась 20 лет назад во время игры КВН. Их романтические отношения начались через 5 лет после знакомства. Позже влюбленные обручились. В 2013 году у Ольги и Дмитрия родился сын Алексей. Сейчас мальчик вместе с отцом живет в Турции.

Напомним, ранее Ольга Жуковцова откровенно рассказала об отце-тиране.

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