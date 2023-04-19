Певец отметил, что он не хотел кого-то обидеть.

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) впервые публично прокомментировал хейт, с которым ему пришлось столкнуться из-за песни "Волонтер". Этот трек вызвал немалый скандал, пользователи сети сильно возмутились из-за слов, которые написал артист.

Потап рассказал, как у него появилась идея создать такую песню. По словам артиста, он подумал о записи трека после того, как увидел работу волонтеров.

"Песня "Волонтер" родилась, когда я впервые приехал в батальон "Добробат". Мы с волонтерами этого батальона вместе стояли во дворе разбомбленного дома, я жал им руки, пел для них, глядя в их глаза. Я понял, что есть очень много песен о мужестве и единении украинцев, но такой, которая посвящена именно волонтерам, - кажется, нет. И я понял, что хочу написать именно ее", - сообщил артист в интервью изданию bigmir.net.

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По словам Потапа, он понимает, что его песня могла не понравиться людям. Он просит их не держать на него зла и оправдывается тем, что у него есть "собственный и резкий" стиль написания песен.

"Я могу быть резким, но всегда могу извиниться, когда кому-то это показалось оскорбительным. И действительно - в этой песне я не хотел никого обидеть, поэтому, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел, - я этого не хотел. Песня может нравиться, может - нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю", добавил артист.

Песня "Волонтер" - с чего начался скандал

В феврале 2023 года Потап выпустил песню "Волонтер". Почти сразу пользователи сети начали писать, что трек неуместен и возмутителен. Комментаторы особенно остро отреагировали на такие слова: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, я волонтерила".

Продюсер Юрий Горбунов комментировал скандал, в который попал его кум и друг Потап. Тогда он сказал, что сам бы не выпускал такую песню. Впрочем, отметил Горбунов, осуждать Потапенко он не берется.

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