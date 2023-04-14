Певица честно ответила, в каких отношениях она сейчас со своим мужем.

Вероятный развод Потапа и Насти Каменских активно обсуждается уже не первую неделю. Слухи только усилились после того, как малоизвестная украинская певица Gip C заявила о домогательствах со стороны Алексея.

Сейчас в сюжете ЖВЛ Настя честно ответила, разводится ли с Потапом, поставив точку во всех обсуждениях на этот счет.

"Мы не разводимся с мужем. Не развелись и не разведемся. Пока что точно. Когда мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми. У нас ничего не изменилось, все хорошо", - сказала звезда.

Она уточнила, что слухи о разводе - это всего лишь домыслы аудитории. NK добавила, что не в ее правилах поднимать собственную популярность за счет публичных выяснений отношений и выставления личной жизни на показ.

"Мы с Лешей всегда строили нашу карьеру с помощью таланта и труда. Кто-то делает это иным способом и пытается за счет чужого имени и славы себе сделать пиар. Могу разочаровать таких людей, потому что в перспективе результат будет очень маленьким", - резюмировала исполнительница.

Напомним, Потапа обвинили в изменах Насти Каменских после того, как певица GIP C рассказала, что репер склонял ее к интиму. На тот момент, по словам звезды, мужчина уже был в отношениях с NK.

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