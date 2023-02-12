Актриса рассказала, что ее возмущает коррупция и то, что некоторым людям приходится выживать.

Украинская актриса Мила Сивацкая высказалась об Украине и рассказала, почему ей трудно строить бизнес. 24-летняя девушка сейчас не снимается в кино, ведь на фоне полномасштабной войны РФ против Украины съемки почти полностью прекратились. Актриса занимается бизнесом, у нее есть магазин косметики и она недовольна тем, что в Украину часто завозят контрабандные товары.

В интервью Диане Глостер Сивацкая пожаловалась на то, что некоторым людям приходится выживать. Тем, у кого маленькие зарплаты, не до косметики и других товаров, считает актриса.

"Мы должны развиваться. А коррупция и такая тонна "контрабаса"... Мы просто ничего с этим не сделаем. Как в 2014 году много людей уехало, и сейчас уехало, и уедут еще, пройдет еще 5 лет... Я люблю Украину, я хочу здесь жить, хочу рожать здесь своих детей. Но я понимаю, что если я буду создавать какой-то бизнес, какой-то продукт, и буду понимать, что просто нет людей, кому это интересно. Не в плане наполнения, а в плане того, что у них зарплата 7 тысяч гривень уже 10 лет, и они просто выживают", - рассказала Сивацкая.

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Также актриса высказалась о том, видит ли она себя и в дальнейшем в Украине. Оказалось, ее мнения неоднозначны:

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают. У нас есть все для того, чтобы мы жили круто. У нас есть люди, мы можем работать"

Сивацкая замечает, что она не боится конкуренции. Ее пугает и возмущает контрабанда. По словам актрисы, некоторые маленькие магазины продают косметику от известных брендов без упаковки, сразу понятно, что они покупали такие товары нелегально. Крупные бренды не всегда хотят работать с Украиной, считает Сивацкая, а на этом спекулируют те, кто может продавать контрабанду. А потому она не знает, что будет дальше.

Кто такая Мила Сивацкая

Украинской актрисе 24 года, она родилась в Киеве. Она известна по эпизодическим ролям в сериалах, в том числе российских. С 2018 по 2020 годы Сивацкая снималась в российском сериале "Гранд", где исполнила главную роль.

Несмотря на то, что актриса строила карьеру в РФ, в Украине она открыла магазин, где продает косметические товары. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Сивацкая написала: "Я проснулась от сирены. Друзья, я всегда только за мир. Мир и только, я знаю лично много прекрасных людей в России. Но это какой-то трэш". После этого она публично обратилась к российским артистам, которые отрицают войну, актриса просила их "открыть глаза". Также Сивацкая писала в своих социальных сетях о военных преступлениях РФ и геноциде украинцев. В РФ против нее ввели санкции, ей запретили въезжать на территорию страны-агрессора.

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