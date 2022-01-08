По словам хореографа, он тогда был шокирован услышанным от знакомого.

Украинский хореограф Евгений Кот, который стал известным благодаря шоу "Танцуют все" и "Танцы со звездами", рассказал о непристойном предложении от знакомого мужчины.

Откровенностями он поделился в эфире шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой на канале СТБ. При этом танцовщик не раскрыл имени этого мужчины.

Читайте такжеПобедитель "Танцев со звездами" рассказал о семейной трагедии"Это перед "Танцуют все" было, у меня не было тогда работы... Я встретился с этим мужчиной, он работал со звездами", - начал рассказ Кот.

По его словам, этому мужчине на тот момент было за 50 лет. Жене тогда было 19-ть.

"Ты себя в зеркало видел?.. Какая работа? Найдем тебе сейчас дядю, ты будешь забавляться с его п***й (половым органом, - УНИАН.), а он будет играться с твоей попой. И будешь в шоколаде", - вспоминает то предложение Евгений.

Хореограф был шокирован услышанным, он отказался и ушел оттуда. При этом Кот не захотел называть имени упомянутого выше мужчины, не желая оказаться в центре грязного скандала.

Напомним, в 2019 году Евгений Кот победил в шоу "Танцы со звездами" вместе со своей партнершей Ксенией Мишиной. До этого мужчина побеждал в проекте "Танцуют все".

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