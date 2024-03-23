Для Артема Карпенко это очень болезненная тема.

Украинский певец Tom Soda откровенно рассказал о сверхсложном периоде в жизни. В интервью УНИАН он признался, что его мама в определенное время боролась с онкологией.

Более того, это была не одна беда, которая постигла его семью. Такое же заболевание было и у жены его брата.

"У меня мама и жена брата в свое время преодолевали рак. Но нельзя сказать, что болезнь ушла навсегда, это было бы безответственно. То, что произошло, неудивительно. Я сам из Кременчуга, и в 300 метрах от нашего дома дымит труба со всей таблицей Менделеева", - рассказал Артем Карпенко (настоящее имя артиста, - УНИАН).

Видео дня

Он говорит, что для него это очень болезненная тема, поэтому он постоянно делится в социальных сетях сборами на лечение онкобольных, чтобы хоть так помочь людям, которые в этом нуждаются.

"Для меня это очень болезненная тема, и она личная. Поэтому я призываю всех не забывать о проверках у врачей и проходить регулярный чекап организма", - добавил Карпенко.

Напомним, ранее Tom Soda ответил, почему не пошел на фронт.

Вас также могут заинтересовать новости: