Певица SHADU шокировала фото с отекшим лицом.

Украинская певица SHADU озадачила поклонников опухлостью лица, которое вызвала косметическая процедура. Шокирующие кадры она опубликовала в инста-сториз.

"С субботы я с жутким отеком на лице! Да что тут говорить, это полный п****ц, сами видите! Три дня мне сложно есть, мне тяжело спать и пить! Два дня меня спасает только обезболивающее", - прокомментировала певица.

На фоне косметологических процедур у певицы произошла аллергическая реакция, которая уже несколько дней не дает спокойно жить артистке.

Читайте также"Больной ребенок в общем бассейне": звезда "Квартал 95" вляпалась в грандиозный скандал"В пятницу я сделала новую процедуру, которая, по идее, должна полностью решить мою проблему! Но пока что у меня вот такой результат... мне очень страшно! Ужасные мысли лезут в голову... Я потею, кричу на всех, плачу... У меня аллергическая реакция! Такое иногда бывает! Я с моим врачом на связи и уже принимаю препараты! Отек должен уйти в течение недели!"

Однако, несмотря на дефекты, SHADU настроена оптимистично и уверяет, что доверяет косметологии, тем более, что на дворе 21 век.

"Я очень верю в медицину и косметологию! И считаю, что будущее красоты за технологиями. Ведь как круто, что мы живем в 21 веке, когда можно исправить любой изъян! Поэтому, несмотря на боль и неприятную реабилитацию, я достигну своей цели – иметь открытый взгляд без усталости и синяков", - резюмировала певица.

Кто такая SHADU

SHADU (настоящее имя - Ксения Шадурская) - украинская певица и блогер, сонграйтер и режиссер. До начала сольного проекта работала режиссером на топовых телеканалах страны.

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Автор: Диана Могилевич