'Не позорьтесь': Алина Шаманская показалась в военной форме и спровоцировала критику

Подписчики обвиняют Алину Шаманскую в неуважении к военным и пропаганде после публикации видео в форме.

Алина Шаманская, блогер с миллионной аудиторией, известна своей любовью к эпатажу и острым темам. После начала полномасштабного вторжения она переехала в США, где продолжала вести блог, делиться мыслями о войне и призывать к поддержке Украины. Несколько месяцев назад Шаманская вернулась в Киев, чем вызвала неоднозначную реакцию в сети. А недавно она снова оказалась в центре скандала, опубликовав провокационное видео в Инстаграм.

На ролике блогерша сначала предстает в вечернем платье с идеальным макияжем и прической, но за считанные секунды "превращается" в военную: меняет одежду на форму, туфли на берцы, а в руках у нее появляется автомат. Видео сопровождается динамичной музыкой и эффектными переходами.

Сообщение быстро набрало популярность, собрав более полутысячи комментариев, однако, большинство пользователей высказались негативно, обвинив автора видео в пиаре и манипуляции.

Такая "трансформация" вызвала возмущение у многих подписчиков Шаманской:

"Не романтизируйте войну"

"Военную форму должны носить только военные"

"Это максимально странное видео"

Пользователи обвиняют блогера в неуважении к тем, кто носит форму ежедневно, защищая страну от врага.

"В этом мультикаме пиксели борется за свободу Украины, в нем проливается кровь лучших из лучших. Гражданские не имеют морального права одевать этот строй"

"Вы идете в армию? Если нет, то снимите форму, не позорьтесь!"

Под публикацией появилось много предположений относительно цели такого видео. Некоторые считают, что это скрытая реклама ВСУ или намек на будущую мобилизацию женщин:

"К чему это видео? Оперная пропаганда? Чтобы женщины готовились воевать?"

"Тест на адекватных мы короче не прошли. Все поняли ваш прогрев непопулярных решений офиса, и изучение общественного мнения о женской мобилизации"

Несмотря на негатив, некоторые подписчики поддержали Алину и ее инициативу:

"Почему негативные комментарии? Я увидела в видео две реальности, в которой проживает сейчас каждая женщина"

"Крутое видео! Ждала такое давно. Нам надо брать пример с успешных стран, где военные в кино и медиа - герои современности"

Сама же блогерша через несколько часов вышла на связь и снова показалась в одежде цвета хаки, и оставила подпись:

"Я умышленно до вечера буду молчать... Сделаем срез психологического состояния людей в комментариях под рилзом".

История с видео Алины Шаманской в очередной раз демонстрирует, насколько чувствительной является тема войны для украинского общества.

Напомним, известный украинский актер-воин резко осудил противников мобилизации.

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