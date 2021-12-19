Пользователи сети усомнились в искренности певицы.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео в TikTok, на котором плачет. В кадре звезда едет в авто и не может сдерживать своих эмоций. Такой трогательный ролик она подписала лаконично: "Иногда бывает и так".

При этом поклонники звезды усомнились в ее искренности, отметив, что, скорее всего, это хайп.

Читайте такжеУчастник "Холостячки" слил всю правду об отношениях Огневич и Задворного"Когда давишь слезы, а они не текут", "И что это было? Непонятно, зачем снимать такие ролики", "Что для обычного человека горе, для публичного - хайп", "Зачем это? Искренне плачут, чтобы никто не видел", "Когда Потап не принес зарплату домой", "Зачем выдавливать воду из глаз? Несерьезно", "Не для слабонервных", - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Настя не раскрыла причину такого своего состояния. Поэтому поклонникам приходится догадываться, что случилось.

Напомним, Потап и Настя Каменских хотят еще раз отметить свою свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич