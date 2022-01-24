Мама Лидии Таран - Мария Гавриловна говорит, что ей очень нравятся эфирные образы дочери.

Поклонников ведущей 1+1 Лидии Таран очень интересует, кто создает для нее стильные эфирные наряды. Накануне открытия Ukrainian Fashion Week ведущая ТСН на 1+1 и куратор благотворительного проекта "Исполни мечту" раскрыла секрет.

Телезвезда поделилась, что над ее "луками" работает управление стиля группы 1+1. Они привлекают лучших украинских дизайнеров и мастеров. Важно, чтобы образ ведущей хорошо смотрелся в кадре и не отвлекал зрителей от новостей. Работа над нарядом включает: утверждение эскиза, поиск тканей, 3-5 примерок и пошив. Это труд десятков специалистов.

Сейчас в кадре новостей ТСН Лидия больше всего появляется в одежде украинского бренда Valery Kovalska. Это нежно-голубое асимметричное платье из плиссе, розовая блузка с длинными шлейфами-завязками и яркие костюмы. Все эти тренды и цвета можно наблюдать на модных показах 2022.

Наряд дизайнера Валерии Ковальской представлен почти во всем мире: Северной Америке, Европе и Азии! Ее одежду выбирает писательница, мама Илона Маска Мэй Маск. Княгиня Монако Шарлен вышла на прогулку в макси-юбке с ярким принтом от Валерии. Дженифер Лопес спела в платье бренда на премии American Music Awards. Певица Pink и рэп-исполнительница Cardi B выступали на вечернем шоу Jimmy Kimmel в асимметричных костюмах от Валерии. А на премию Grammy певица Бейонсе выбрала для своей дочери Блю Айви белый наряд с плиссированным жакетом.

Читайте такжеГоловной убор 2022: чем можно заменить шапку (фото)Мама Лидии Таран - Мария Гавриловна говорит, что ей очень нравятся эфирные образы дочери: "Лида - смелая экспериментаторша. Это ее стиль и характер. Ей очень подходят наряды, которые подбирают стилисты. Эфирной одеждой Лидочки интересуются и мои подружки. Самая большая фанатка - моя бывшая вожатая Валентина Сергеевна, которой 80 лет. Она звонит мне, и мы говорим о нарядах Лиды в эфире".

Иногда в комментариях в постах мнения расходятся, и не всем нравится платье или прическа Лиды, и тогда мама говорит: "Много чего раньше не носили, а сейчас это модно. Всем не угодишь".

Напомним, ранее ведущая 1+1 Лидия Таран резко ответила хейтерам.

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