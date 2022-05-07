Названы топ-5 необычных и запоминающихся костюмов за всю историю Евровидения / Коллаж УНИАН

Уже во вторник, 10 мая, в Турине пройдет первый полуфинал "Евровидения-2022". Второй полуфинал запланирован на 12 мая, а финал - на 14 мая. От Украины будет выступать музыкальная группа Kalush Orchestra, которая уже находится в Италии и во всю репетирует. Артисты выступят в костюмах с национальными украинскими элементами, а фишкой станет розовая панамка, в которой всегда появляется на публике фронтмен группы Олег Псюк. УНИАН решил вспомнить самые запоминающиеся образы участников Евровидения. 

Верка Сердючка

В 2007 году Украину на песенном конкурсе представлял Андрей Данилко. Там он покорил всех не только композицией "Dancing Lasha Tumbai", но и своим образом Верки Сердючки - серебристым платьем и огромной звездой на голове. 

Верка Сердючка на Евровидении / Скриншот

InCulto

В 2010 году в Евровидении от Латвии участвовала музыкальная группа "InCulto". Они запомнились публике на много лет тем, что в конце своего номера участники коллектива сорвали с себя брюки и оказались перед миллионами зрителей в серебристых трусах со стразами.

InCulto на Евровидении

Who See и Нина Жижич

В 2013 году черногорский хип-хоп дуэт с Ниной Жижич представлял страну на Евровидении.

Свою песню "Igranka" они исполняли будучи одетыми в… скафандры. 

Who See и Нина Жижич на Евровидении

Кончита Вурст

Еще один образ, который хорошо запомнился зрителям, является наряд Кончиты Вурст. Победитель конкурса 2014 года Томас Нойвирт вышел на сцену в обтягивающем бежевом платье.

Кончита Вурст на Евровидении / РБК

Måneskin

Музыканты итальянской рок-группы, которые одержали победу на Евровидении в 2021 году, выступали в костюмах из ламинированной кожи с золотой вышивкой и серебряными заклепками. Это стало визитной карточкой их образа. 

Maneskin победили на Евровидении 2021 / фото REUTERS

Напомним, представитель Израиля на Евровидении поддержал Украину. Michael Ben-David сказал, что украинцы должны выиграть не только музыкальный конкурс, но и войну за свою страну.

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