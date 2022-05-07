От Украины в историю вошла Верка Сердючка с огромной звездой на голове.

Уже во вторник, 10 мая, в Турине пройдет первый полуфинал "Евровидения-2022". Второй полуфинал запланирован на 12 мая, а финал - на 14 мая. От Украины будет выступать музыкальная группа Kalush Orchestra, которая уже находится в Италии и во всю репетирует. Артисты выступят в костюмах с национальными украинскими элементами, а фишкой станет розовая панамка, в которой всегда появляется на публике фронтмен группы Олег Псюк. УНИАН решил вспомнить самые запоминающиеся образы участников Евровидения.

Верка Сердючка

В 2007 году Украину на песенном конкурсе представлял Андрей Данилко. Там он покорил всех не только композицией "Dancing Lasha Tumbai", но и своим образом Верки Сердючки - серебристым платьем и огромной звездой на голове.

InCulto

В 2010 году в Евровидении от Латвии участвовала музыкальная группа "InCulto". Они запомнились публике на много лет тем, что в конце своего номера участники коллектива сорвали с себя брюки и оказались перед миллионами зрителей в серебристых трусах со стразами.

Who See и Нина Жижич

В 2013 году черногорский хип-хоп дуэт с Ниной Жижич представлял страну на Евровидении.

Свою песню "Igranka" они исполняли будучи одетыми в… скафандры.

Кончита Вурст

Еще один образ, который хорошо запомнился зрителям, является наряд Кончиты Вурст. Победитель конкурса 2014 года Томас Нойвирт вышел на сцену в обтягивающем бежевом платье.

Måneskin

Музыканты итальянской рок-группы, которые одержали победу на Евровидении в 2021 году, выступали в костюмах из ламинированной кожи с золотой вышивкой и серебряными заклепками. Это стало визитной карточкой их образа.

Напомним, представитель Израиля на Евровидении поддержал Украину. Michael Ben-David сказал, что украинцы должны выиграть не только музыкальный конкурс, но и войну за свою страну.

Вас также могут заинтересовать новости: