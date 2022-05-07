Michael Ben-David сказал, что украинцы должны выиграть не только музыкальный конкурс, но и войну за свою страну.

Представитель Израиля на Евровидении-2022 Michael Ben-David дал интервью, в котором произнес трогательную речь в поддержку Украины. Он сказал, что его мама родом из Украины, а в Киеве до сих пор остались некоторые родственники - тетя и племянники.

Отрывок интервью музыканта опубликован на официальной странице Евровидения от "Суспільного" в Instagram.

"Все говорят, что Украина на первом месте на Евровидении. Я говорю, что это ничто. Они должны выиграть все. Они должны отвоевать свою страну. Не только Евровидение. Потому что никто не понимает, через что они проходят сейчас. Поэтому это очень тяжело. И я надеюсь, это скоро закончится", - высказался Michael Ben-David.

Отметим, букмекеры прогнозируют победу на Евровидении в этом году именно Kalush Orchestra. Сообщается, что их победа вероятна на 43%. Ближайшие конкуренты - это итальянский дуэт Mahmood&BLANCO и шведская певица Корнелия Джейкобс.

Напомним, букмекеры назвали главных аутсайдеров на Евровидении 2022. Согласно ставкам, в финал не пройдут Литва, Австрия, Исландия, Хорватия, Дания, Словения, Болгария.

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