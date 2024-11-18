Тарас Цымбалюк и Максим Девизоров / коллаж

Составлен рейтинг самых сексуальных украинских мужчин. Среди них вы увидите популярных актеров, снявшихся во многих кинолентах, танцоров и тех, кто сменил сцену на фронт. 

Итак, Telegram-канал "Жирным шрифтом" показал этих красавчиков.

Почетное первое место занял Назар Грабар. До войны он выступал с артистами на одной сцене, был участником балета Светланы Лободы. Однако после 24 февраля он взял в руки оружие и отправился на фронт.

Видео дня
Назар Грабар / скриншот Instagram

На втором месте звезда "Белого ворона" Павел Алдошин, который также сейчас защищает Украину на передовой. 

Павел Алдошин / скриншот Instagram

Закрывает тройку лидером Тарас Цымбалюк, который известен по многим ролям в сериалах. Его неоднократно называли самым сексуальным украинским актером, особенно после его участия в шоу "Танцы со звездами".

Тарас Цымбалюк / скриншот Instagram

На четвертом месте оказался Михаил Кукуюк, сыгравший в "Свингерах" и многих других лентах.

Михаил Кукуюк / скриншот Instagram

Пятое место занял Константин Темляк. Он сыграл в таких фильмах как "Мышеловка для кота", "И будут люди", "Сиделка" и "Скорая помощь".

Константин Темляк / скриншот Instagram

Топ-15 самых сексуальных мужчин:

  • Сергей Стрельников
  • Максим Самчик
  • Руслан Мирошниченко
  • Артур Логай
  • Андрей Карпов
  • Олег Загородний
  • Роман Луцкий
  • Владимир Ращук
  • Виктор Ермоленко
  • Дмитрий Лях
  • Максим Девизоров
  • Захар Шадрин
  • Петр Нинёвский
  • Михаил Матюхин
  • Алексей Потемкин

Напомним, ранее был назван самый известный человек всех времен.

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