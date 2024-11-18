Составлен рейтинг самых сексуальных украинских мужчин. Среди них вы увидите популярных актеров, снявшихся во многих кинолентах, танцоров и тех, кто сменил сцену на фронт.
Итак, Telegram-канал "Жирным шрифтом" показал этих красавчиков.
Почетное первое место занял Назар Грабар. До войны он выступал с артистами на одной сцене, был участником балета Светланы Лободы. Однако после 24 февраля он взял в руки оружие и отправился на фронт.
На втором месте звезда "Белого ворона" Павел Алдошин, который также сейчас защищает Украину на передовой.
Закрывает тройку лидером Тарас Цымбалюк, который известен по многим ролям в сериалах. Его неоднократно называли самым сексуальным украинским актером, особенно после его участия в шоу "Танцы со звездами".
На четвертом месте оказался Михаил Кукуюк, сыгравший в "Свингерах" и многих других лентах.
Пятое место занял Константин Темляк. Он сыграл в таких фильмах как "Мышеловка для кота", "И будут люди", "Сиделка" и "Скорая помощь".
Топ-15 самых сексуальных мужчин:
- Сергей Стрельников
- Максим Самчик
- Руслан Мирошниченко
- Артур Логай
- Андрей Карпов
- Олег Загородний
- Роман Луцкий
- Владимир Ращук
- Виктор Ермоленко
- Дмитрий Лях
- Максим Девизоров
- Захар Шадрин
- Петр Нинёвский
- Михаил Матюхин
- Алексей Потемкин
Напомним, ранее был назван самый известный человек всех времен.