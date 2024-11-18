Они покорили своей красотой и талантом.

Составлен рейтинг самых сексуальных украинских мужчин. Среди них вы увидите популярных актеров, снявшихся во многих кинолентах, танцоров и тех, кто сменил сцену на фронт.

Итак, Telegram-канал "Жирным шрифтом" показал этих красавчиков.

Почетное первое место занял Назар Грабар. До войны он выступал с артистами на одной сцене, был участником балета Светланы Лободы. Однако после 24 февраля он взял в руки оружие и отправился на фронт.

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На втором месте звезда "Белого ворона" Павел Алдошин, который также сейчас защищает Украину на передовой.

Закрывает тройку лидером Тарас Цымбалюк, который известен по многим ролям в сериалах. Его неоднократно называли самым сексуальным украинским актером, особенно после его участия в шоу "Танцы со звездами".

На четвертом месте оказался Михаил Кукуюк, сыгравший в "Свингерах" и многих других лентах.

Пятое место занял Константин Темляк. Он сыграл в таких фильмах как "Мышеловка для кота", "И будут люди", "Сиделка" и "Скорая помощь".

Топ-15 самых сексуальных мужчин:

Сергей Стрельников

Максим Самчик

Руслан Мирошниченко

Артур Логай

Андрей Карпов

Олег Загородний

Роман Луцкий

Владимир Ращук

Виктор Ермоленко

Дмитрий Лях

Максим Девизоров

Захар Шадрин

Петр Нинёвский

Михаил Матюхин

Алексей Потемкин

Напомним, ранее был назван самый известный человек всех времен.

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