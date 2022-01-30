Суррогатное материнство распространено не только в Украине, но и за границей.

Дети - это цветы жизни. Но не всем женщинам удается испытать радость вынашивания ребенка. Поэтому многие из них прибегают к услугам суррогатных матерей, которые могут их осчастливить и подарить наследников.

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык обратилась за помощью к суррогатной матери, когда состояла в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. Женщина выносила и родила им мальчика Табриза, которому сейчас уже 7 лет. При этом у Билык есть старший сын Глеб, которого она сама выносила и родила.

Алла Пугачева

От первого брака с Николасом Орбакасом у Аллы Пугачевой есть дочь Кристина. Казалось бы, карьера у женщины была на первом месте, поэтому мир удивился ее решению заиметь детей от пятого мужа Максима Галкина. Так, суррогатная мать родила им двойняшек - Лизу и Гарри, которые в 2021 году пошли во второй класс.

Ким Кардашьян

Знаменитая американка Ким Кардашьян, кажется, очень любит детей. Неоднократно девушка признавалась, что детский смех в доме ее всегда радует. В браке с Канье Уэстом у них появилось четверо детей, двое из которых родила суррогатная мама. Но даже этот фактор никак не влияет на любовь Ким к своим малышам.

Николь Кидман

Актриса Николь Кидман настолько любила своего супруга Тома Круза, что очень хотела от него детей. Но судьба не дала ей возможности забеременеть от любимого человека. Поэтому они решились на усыновление мальчика и девочки. В следующем браке с Китом Урбаном ей таки удалось родить ребенка, но на этом они решили не останавливаться. Поэтому было принято решение обратиться за помощью к суррогатной маме, чтобы та дала жизнь еще одному малышу.

Приянка Чопра

39-летняя актриса Приянка Чопра недавно ошарашила мир новостью о том, что у нее появился ребенок. Звезду "Спасателей Малибу" никто не видел беременной. Позже выяснилось, что ребенка ей выносила суррогатная мама.

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