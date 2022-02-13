Кто-то из них уже была замужем, но развелась, а кто-то - пока еще не успела построить счастливые отношения.

Бытует мнение, что главная задача украинских женщин - это выйти замуж и родить ребенка. Но некоторые красотки доказывают, что изначально нужно встать на ноги, обзавестись любимым делом, быть успешным человеком, и только потом строить серьезные гармоничные отношения.

Программа "ЖВЛ" составила топ самых завидных холостячек среди украинских ведущих.

Даша Трегубова

40-летняя ведущая и автор стихов Даша Трегубова поделилась, что она очень влюбчивая, но бабочки в животе порхают недолго. Именно так она описывает свою личную жизнь на данный момент. Но ранее она уже была в браке с мужчиной, от которого родила дочь Полину. Их союз распался, так как, по словам Трегубовой, супруг хотел, чтобы она сидела дома. Сейчас ее сердце свободно.

Соломия Витвицкая

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая недавно развелась с супругом после 8 лет брака. Залечивала душевные травмы звезда в Калифорнии в компании своих подруг. Сейчас же она свободна, но верит, что встретит свою любовь.

"Он должен быть сильный, рассудительный и с пониманием относиться к моей популярности", - описала мужчину мечты Соломия.

Леся Никитюк

Леся Никитюк уже давно закрепила за собой статус главной холостячки Украины. Несколько раз она пыталась построить отношения с мужчинами, но каждый раз их любовь давала трещину. Поклонники даже предлагали ведущей принять участие в проекте "Холостячка" в надежде, что на шоу она встретит мужчину своей мечты и будет счастлива.

Надежда Матвеева

Ведущая Надежда Матвеева дважды была замужем. Каждый раз она думала, что это навсегда, но нет. Позже звезда призналась, что за 50 лет она так и не почувствовала, что такое настоящая любовь.

Лидия Таран

Ведущая Лидия Таран была замужем за Андреем Доманским, от которого родила дочь Василину. Но их брак распался. С тех пор Лидия скрывает свою личную жизнь, и так никого не представила общественности. Также она говорит, что неидеальная женщина и идеального мужчину не ждет.

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