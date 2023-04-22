Ею стала модель plus-size Эшли Грэм.

Американская модель Эшли Грэм появилась на обложке глянцевого журнала Maxim и заняла первое место в рейтинге самых сексуальных женщин мира.

За лидерство в этом рейтинге боролись Белла Хадид, Марго Робби, Кара Делевинь, Ана де Армас, Доджа Кэт и другие знаменитости, однако победа досталась именно Грэм.

Так, Грэм является моделью plus-size. При этом она не боится демонстрировать свои пышные формы в откровенных нарядах. На страницах журнала она позирует в нижнем белье и распахнутом шелковом халате.

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Также она выбрала еще один яркий образ - красный бюстгальтер и юбку длины миди. Несмотря на несовершенства на теле Грэм после третьих родов, она остается все такой же привлекательной женщиной с лучезарной улыбкой.

Стоит отметить, что рост Эшли Грэм составляет 175 сантиметров, а ее вес - 90 килограмм. Она приняла себя и свое тело таким, каким оно есть. Более того, модель выступала в старших школах с лекциями о принятии себя.

Известно, что она замужем за видеооператором Джастином Эрвином. Они воспитывают троих детей. У пары трое сыновей.

Напомним, ранее Ксению Мишину "распекли" в сети за обнаженное фото.

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