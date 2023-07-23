Актриса, считает хирург, удачно улучшила свою внешность.

Актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в нашумевшем фильме "Барби", поразила зрителей своей красотой. Звезде 33 года и она будто бы "заморозила" свою внешность.

Пластический хирург Виктор Кемкин рассказал изданию "Фокус", какие операции могла делать Робби. Он оценил снимки актрисы, сделанные в разные периоды.

"Хочу заметить, что к серьезным и кардинальным изменениям Марго Робби не прибегала, ведь на всех фото она выглядит примерно одинаково. Вероятнее всего, человеку, который не имеет практики пластической хирургии, трудно будет найти различия. Но что заметил я? Первое - это разницу в объеме щек и форме лица. Раньше у актрисы была квадратная форма лица и пухлые щечки, а сейчас у нее высокие скулы. Скорее всего, Марго удалила комки Биша и корректировала нижнюю треть лица, а именно - подбородок", - рассказал Кемкин.

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Также он заметил, что у Робби "исчезли" щечки. В молодости у нее была "детская припухлость", но теперь актриса может похвастаться рельефными скулами и четкими контурами лица. К тому же хирург заметил, что у звезды немного изменилась форма носа.

"Могу допустить, что была проведена ринопластика. Ведь сравнивая фото, вижу, что нос стал более аккуратный, имеет идеальную форму и симметрию. Особенно ювелирным стал кончик носа", - считает он.

По словам Кемкина, также актриса меняла форму губ. В прошлом у нее была заметна небольшая асимметрия. Робби всегда могла похвастаться пухлыми губами, но сейчас они стали еще красивее. Хирург считает, что звезде могли колоть гиалуроновую кислоту.

Помимо этого, хирург отметил, что у актрисы заметно улучшилось качество кожи. По словам Кемкина, ранее у Робби были заметны следы от постакне. Теперь же у звезды идеальная кожа. Возможно, она добилась такого результата лазерной шлифовкой лица или акупунктурой.

Кто такая Марго Робби

Марго Робби считается одной из самых красивых актрис современного Голливуда. Прорыв в карьере звезды произошел в 2013 году, когда она сыграла соблазнительную жену в фильме "Волк с Уолл-Стритт".

После этой кинокартины Робби получила немало главных ролей. Она играла Харли Квин в "Отряде самоубийц", Тоню Хардинг в фильме "Тоня против всех". Актрису дважды номинировали на "Оскар". Сначала критики высоко оценили ее работу в кинокартине "Тоня против всех", а затем она могла получить награду за роль второго плана в драме "Скандал".

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