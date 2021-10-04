Андрей Задворный сделал скандальное заявление и не стал извиняться за обидные слова.

Андрей Задворный, который принимает участие в шоу "Холостячка 2" и вместе с другими мужчинами борется за сердце певицы Златы Огневич, назвал главную героиню проекта "курицей". Более того, после выхода третьего выпуска он дерзко высказался об оскорблении и не стал извиняться.

Скандальное заявление Задворный опубликовал на своей странице в Instagram.

Как было показано в третьем выпуске, Задворный и Огневич сходили на свидание. Однако после него певица назвала участника шоу самоуверенным и небрежным. Помимо этого, в тизере к свиданию показали, что он назвал "Холостячку" обидным словом - "курицей".

Огневич начала жаловаться на сложности свидания, после чего Задворный спросил: "Это ты сейчас курицу включила?". Бизнесмен не получил заветную бутоньерку, но уже на церемонии роз певица передумала и все-таки дала ему розу.

"Я назвал Злату курицей! Некоторые люди, которые посмотрели только тизер к моему свиданию говорят так.... В моей компании друзей не принято обижаться на слова. Мы много шутим, часто подтравливая друг друга, часто очень жестко, если смотреть со стороны", - указал Задворный, пытаясь оправдать свой поступок.

Однако после этого он дерзко написал о том, почему он позволил себе оскорбления в адрес Огневич.

Читайте также"Холостячка-2": кто покинул шоу в третьем выпуске (фото)"Если вы думаете что в этом проекте выбирает только Злата - вы ошибаетесь, я тоже решаю: подходит мне эта девушка и нет, я тоже тестирую ее, делая определенные вбросы и смотря на ее реакцию. Я не хочу и не буду строить отношения с "курицей", - указал претендент на сердце "Холостячки".

Своими словами Задворный указал на то, что для него важнее не просто удержаться на проекте, но и понять, нужны ли ему вообще отношения с Огневич. По мнению участника шоу, он не "корчит" из себя принца, но при этом умеет любить и ценить.

"Зато со мной можно быть уверенным, что через месяц-два-три мои манеры не исчезнут в полночь с боем курантов, мое отношение не обернется в тыкву, а я из всадника не превращусь в крысу. Раунд!!!", - закончил Задворный.

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Автор: Полина Кузенко