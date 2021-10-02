Певица Злата Огневич была вынуждена обратиться за помощью.

Украинская певица и самая завидная холостячка страны Злата Огневич рассказала об абъюзивных отношениях, после которых ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Откровенное признание исполнительница сделала в программе "Звездный путь".

"Он мне говорил: ужасная у тебя фигура, внешность, ну, талант такой – середнячок, и после меня кто еще на тебя посмотрит, ты мне должна сказать спасибо, что я на тебя обратил внимание…", – поделились Злата.

"То есть сначала все было очень круто. Это были цветы, комплименты, стихи, прогулки под звездами… А потом, когда он меня ко мне близко подпустил, когда я привязалась, влюбилась, он начал вить веревочки. В какой-то момент я поняла, что мне очень больно состоять в этих отношениях", – добавила певица.

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Как известно, сейчас Злата Огневич – главная героиня самого романтического шоу страны "Холостячка".

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Автор: Катерина Шварц