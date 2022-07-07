Недавно в "Сніданку з 1+1" Екатерина Осадчая делилась историей поиска Владислава Поповича, которого разыскивали родители.

Вчера в 21:30 в общенациональном марафоне "Єдині новини" вышел новый эпизод совместного проекта Екатерины Осадчей и телеканала 1+1 под названием "Найти своих". С первых дней войны телеведущая помогает украинцам найти близких, с которыми была потеряна связь из-за вторжения РФ на территорию Украины.

Недавно в "Сніданку з 1+1" Екатерина Осадчая делилась историей поиска Владислава Поповича, которого разыскивали родители.

"Мне позвонил мужской голос и спросил, ищу ли я Владислава. Я подтвердила, что это мой сын и услышала такие слова: "Я сидел вместе с вашим сыном в городе Курск в первом СИЗО". На тот момент я не знала жив мой сын или уже нет, но в ту секунду я почувствовала, будто он снова родился. Никогда не думала, что буду так радоваться тому, что мой сын в плену. Конечно, я через несколько минут все переосмыслила, поняла, что там могут быть и пытки, и издевательства, но все же он жив и это самое главное", - говорит мама Владислава.

Впоследствии информацию о том, что Владислав находится в российском плену, подтвердили и в Обществе Красного Креста в Украине, и в СБУ.

"Сергей, который находился в плену вместе с моим сыном, рассказал, в каких условиях их держат. Его схватили в машине у Гостомеля и доставили к Уралу со связанными руками и глазами. После этого вместе со всеми пленными сбросили на снег, как дрова, и двое суток не позволяли поднимать голову. Они держали людей пять суток без воды и говорили, что так человек может прожить 8 суток, то есть у вас еще 3 есть в запасе. Сергей сказал, что в СИЗО уже было легче, им давали еду, которой и собак кормить нельзя. Также оказали медицинскую помощь. Каждый день в камерах заключенных были переклички, и они старались запомнить как можно большее количество фамилий. Сейчас вместе с моим сыном в первом СИЗО Курска находится около 300 человек. И большинство из них - гражданские. Их переодевали в военную форму, фотографировали и выдавали за военнопленных. Задавали в основном три вопроса: военный ли ты, убивал ли ты русских и хочешь ли ты в Россию. После любого ответа ребят били. Я все время думаю, как там мой ребенок. Ел ли он, есть ли у него теплая вода, как он спал и спал ли вообще. Я очень верю и жду обмена пленных. Наверное, это будет самый счастливый момент в моей жизни", - говорит Татьяна.

Во время общения с матерью Владислава Екатерина Осадчая не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

"Я, как мама троих сыновей, не могу не разделить с вами эту трагедию. Я вам желаю, чтобы сын как можно скорее вернулся", - говорит Екатерина Осадчая.

Также в эпизоде проекта "Найти своих" показали историю 70-летней Ольги Ермаковой из Харькова, которая 28 марта вышла из своего дома возле метро "Холодная гора" и исчезла.

"Она провела более месяца под бомбами - это очень тяжело. Возможно не помнит, как ее зовут, или откуда она. Моя мать очень самостоятельная, она приезжала ко мне в Израиль, ходила по городу сама. С первого дня войны она провела много суток в метро, возможно это ее пошатнуло. Сначала мы думали, что она продолжает сидеть в метро, но впоследствии я узнала, что она оставила дома документы и телефон. Зная ее волю к жизни, я думаю, что она могла пешком пойти на вокзал и сесть в эвакуационный поезд. Прошу помочь каждому, кто знает, где она может находиться", - говорит дочь Ольги.

Напомним, "Найти своих" - это масштабный социальный проект Екатерины Осадчей и телеканала 1+1, который помогает украинцам найти близких, с которыми потеряли связь из-за вторжения РФ на территорию Украины. Каждое утро в "Сніданке" можно увидеть, кого украинцы ищут, и истории тех, кому уже посчастливилось найти своих родных.

Для того чтобы подать заявку на поиск человека, нужно написать в чат-бот @UKRescueBot, который можно найти в "Закрепленных сообщениях" телеграмм канале "Поиск пропавших" по ссылке.

Когда данные о человеке с нужной фамилией будут появляться в телеграм-канале, вы получите автоматическое сообщение от бота. Если вы ищете человека в телеграмм канале, то воспользуйтесь поиском не только по фамилии, но и при помощи хэштэгов с названием населенного пункта. Например, #Буча, #Ирпень, #Мариуполь.

Также искать родных можно по спискам, которые команда проекта формирует самостоятельно на основе данных от волонтеров и ТРО и др. Эти списки доступны за хештегами #списки, #эвакуация. Если у вас есть информация о потерянных людях, ее можно отправить на e-mail poshuk.war@gmail.com эта информация будет обработана и передана родным. Остерегайтесь мошенников, которые могут звонить и требовать деньги за информацию о ваших родных!

Также возможно подать заявку на поиск через сайт проекта.

Присоединяйтесь к народному поиску, просматривайте обновления ленты в телеграмм канале "Поиск пропавших", ведь любая информация может стать полезной для поиска потерянных украинцев. Также ищите проект "Найти своих" в Instagram.

Недавно телеведущая объявила о сотрудничестве проекта "Найти своих" с Национальной полицией Украины и Национальным информационным бюро, запущенным Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Сотрудничество имеет цель сделать поиск пропавших украинцев еще более эффективным.

Напомним, проект "Найти своих" занимается поиском исключительно гражданских. Национальное информационное бюро создало горячую линию с номером телефона 1648, позвонить на которую можно сообщить информацию о человеке, которого ищете.

Смотрите проект "Найти своих" в общенациональном марафоне "Єдині новини" каждый понедельник в 21:30 и ежедневно в "Сніданку з 1+1" с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10: 00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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