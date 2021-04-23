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Народная артистка Украины, актриса Наталья Сумская рассказала о сложных отношениях с дочерью от первого брака - 38-летней Дарьей.
Откровениями она поделилась в программе "Звездный путь".
Читайте такжеОльга Сумская в эфире шоу "Липсинк баттл" станцевала на пилоне6 лет Дарья проработала в ансамбле Государственной пограничной службы Украины. Но когда вышла замуж — ушла с работы.
Три года назад дочь Натальи овдовела. А все хлопоты по содержанию внучки и дочери легли на плечи Сумской.
"Все эти проблемы должна решать я. Она не работает. Просто живет на свете. Она полностью надеется, что я ей все предоставлю, все эти возможности. Это было в свое время и у папы ее, он ждал, что его пригласят, что ему предложат. Не сам шел, а ждал милости от кого-то", - рассказала актриса.
Кто такая Наталья Сумская
- Наталия Сумская - актриса Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.
- Самые известные роли в театре: Дидона ("Энеида" по Котляревскому), Жанна д'Арк ("Белая ворона" Рыбчинского), Элиза Дулитл ("Пигмалион" Шоу), Кайдашиха ("Кайдашева семья" Нечуя-Левицкого).
- Известные роли в кино: Мария ("Кармелюк"), Наталка ("Наталка Полтавка").
- Она замужем за народным артистом Украины Анатолием Хостикоевым. У нее двое детей - дочь Дарья и сын Вячеслав.
- Родная сестра Наталии - актриса и телеведущая Ольга Сумская.
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