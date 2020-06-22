Наталья Могилевская засветила фигуру в купальнике: как выглядит 44-летняя певица

Певица поделилась фото с отдыха.

44-летняя украинская певица Наталья Могилевская съездила в Одессу. Там звезда провела концерт и успела немного отдохнуть на пляже.

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Певица опубликовала в Instagram фото, где она в купальнике позирует в позе лотоса. Наталья сделала такое тематическое фото, так как 21 июня был день йоги.

"Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа", - написала Могилевская.

Стоит отметить, что звезда подобрала очень яркий коралловый купальник с интересным принтом. Дополнили образ широкие солнцезащитные очки и подвеска на шее.

Как сообщал УНИАН, ранее Могилевская завела сеть, обнажив грудь в новом платье.

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