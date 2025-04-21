Она также вспомнила, как девочка смогла преодолеть болезнь.

Украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион, которая недавно рассказывала об общении с родственниками в РФ во время войны, заговорила о сложной болезни внучки.

Ранее она призналась, что внучка Кристина с 15 лет борется с онкологическим заболеванием - раком костей. Тогда этот диагноз стал настоящим шоком для всей семьи.

"Трагедия такая, знаете, как гром среди ясного неба. Ни с того, ни с сего, молодая девчонка, пацанка. Уже шестой год где-то у ребенка саркома. Откуда? Где взялась? Почему взялась?" - рассказала Наталья в интервью журналистке Алине Доротюк.

Видео дня

Певица отметила, что несмотря на сложный диагноз, ее внучка никогда не сдавалась и оптимистично смотрите на жизнь.

"Главная заслуга - она сама, потому что настолько такая оптимистичная она, так эту болезнь восприняла, что есть болезнь, но она обязательно будет преодолена. Сколько операций пережила - я не знаю, уже сбилась со счета, четыре, пять, шесть, шрам на 60 см, колено искусственное (протез)... Сколько боли этот ребенок перенес и не потерял жажды жизни, не потерял оптимизма, она всегда улыбается, всегда такая уверенная в себе, у нее столько планов, она молодец! Я восхищаюсь и горжусь, что у меня такая сильная внучка", - отметила Фалион.

Она также добавила, что финансово помогала во время лечения, но многое делала именно мама девочки. О том периоде артистка вспомнила так:

"Ее мама сидела возле нее круглосуточно. В программах, лекарства, анализы - все-все она следила, потому что это очень было важно на тот момент и болезнь отступила. Это чудо побороть такую страшную болезнь! Сейчас она все время проходит обследование и мы следим за тем, чтобы не дай Бог где-то какого-то не было повтора. У нее есть инвалидность пожизненно. Вторая группа".

К слову, сейчас Кристина получает образование журналиста и уже завершила четыре курса обучения в университете.

Напомним, ранее у известной украинской актрисы Екатерины Молчановой обнаружили рак.

Вас также могут заинтересовать новости: