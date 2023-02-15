Ее избранником стал мужчина по имени Валентин.

14 февраля, в День святого Валентина, Наталья Могилевская стала гостьей телемарафона "Единые Новости". В интервью певица впервые призналась, как зовут ее возлюбленного.

"Я буду отмечать День Валентина. Свою новую песню "Любила" я посвятила всем влюбленным во время войны, и я одна из них. Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой, и его зовут Валентин! Поэтому у нас двойной праздник!" - с улыбкой рассказала Наталья.

Кстати, во многих интервью Могилевская рассказывала, что долго была одинокой. И именно война подарила ей любимого. Ко Дню влюбленных Могилевская представила поклонникам премьеру - хит 2000-х "Любила", который она перевела на украинский.

"Эта песня была презентована слушателям еще в 2008 году. Сегодня я решила, что хочу дать ей продолжение. Для кого-то это совсем новая песня. Я ее перевела для спектакля "Дочки". Потому что этот спектакль переполнен любовью, желанием стать мамой. Мне хотелось, чтобы эта песня исполнялась в финале спектакля. Там очень красивые слова... Тот перевод я сделала за 15 минут самостоятельно", - комментирует певица.

Напомним, ранее Могилевская немного рассказала о своем загадочном мужчине.

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