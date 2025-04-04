Психолог отмечает, что пренебрегает лечением.

Известная украинская психолог Наталья Холоденко рассказала о проблемах со здоровьем. Знаменитость призналась, что у нее обнаружили неизлечимый диагноз. Врачи установили, что болеет звезда еще с детства.

Об этом женщина рассказала в интервью для Анны Олицкой. По ее словам, у нее диагностировали сахарный диабет второго типа. Она страдает этим заболеванием еще с 12 лет, однако сама блогерша предполагает, что диабет у нее еще с рождения.

Медики назначили ей инъекционный препарат Ozempic, который влияет на снижение уровня сахара в крови. Правда, Наталья пренебрегает лечением. Она перестала колоть препарат.

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"У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет, возможно, с рождения. Мне официально назначали Ozempic в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что у него антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально", - поделилась Холоденко.

Известно, что многие звезды принимают этот препарат для похудения, что может существенно вредить здоровью. Но психолог подчеркнула, что она применяла его по назначению и исключительно для лечения болезни. В то же время лекарства, как она говорит, влияли на ее привычки. В частности, некоторое время женщина чувствовала отвращение к еде и не хотела есть.

Одним из побочных эффектов Ozempic является потеря веса, поэтому многие знаменитости используют его не с целью лечения, а с целью похудения. Врачи против такого применения препарата, поскольку такая его особенность не до конца изучена. Употребление препарата может привести к тошноте, диарее, запору, боли в животе и расстройству пищевого поведения. Более того, он может даже спровоцировать возникновение опухолей в организме.

Напомним, ранее о своем неизлечимом диагнозе рассказал Алексей Суханов. Ведущий также признался, что у него диагностировали диабет. Оказалось, что им он болеет уже на протяжении пяти лет. Телезвезда поделился подробностями лечения заболевания.

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