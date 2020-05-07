Игривая Настя Каменских в пикантном наряде показала, как отметила 33-летие (фото)
13:34, 07 мая 2020Звезды
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Артистка провела этот день в компании мужа, продюсера Потапа, и своей собачки Мими.
Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских даже в условиях карантина придумала, как весело и интересно отпраздновать свой день рождения.
Instagram Настя Каменских
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4 мая артистке исполнилось 33 года. Артистка провела этот день в компании мужа, продюсера Потапа, и своей собачки Мими.
Фотографиями с празднования звезда поделилась в Instagram. Каменских выбрала нежное атласное платье с пикантным декольте, которое дополнила красивыми аксессуарами и босоножками на невысоком каблуке. В собственном доме Настя обустроила фотозону с надписью happy birthday, где и устроила фотосессию.
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