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Игривая Настя Каменских в пикантном наряде показала, как отметила 33-летие (фото)

13:34, 07 мая 2020
Звезды
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Instagram Настя Каменских
Instagram Настя Каменских

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4 мая артистке исполнилось 33 года. Артистка провела этот день в компании мужа, продюсера Потапа, и своей собачки Мими.

Фотографиями с празднования звезда поделилась в Instagram. Каменских выбрала нежное атласное платье с пикантным декольте, которое дополнила красивыми аксессуарами и босоножками на невысоком каблуке. В собственном доме Настя обустроила фотозону с надписью happy birthday, где и устроила фотосессию.  

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Теги: #певица#Настя Каменских