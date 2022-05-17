Певица призналась, что страдает от панических атак.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что у нее возобновились панические атаки, которые начались еще после того, как она переболела коронавирусом.

По словам знаменитости, она плохо спит, очень много нервничает и плачет. Каменских пытается как-то себя успокаивать, но толком ничем не может себе помочь.

"Я пытаюсь найти баланс, пытаюсь найти, как себе помочь. Но никак я себе не помогу. У меня очень плохой сон, я очень нервничаю. Ко мне вернулись панические атаки, которые появились после перенесенной короны. Я очень много плачу, волнуюсь, переживаю. Поднимаю глаза в небо и говорю: "Боже, останови это, ну не может это быть так долго". Это горе, которое просто живет с тобой", - сказала Каменских в программе "Зірковий шлях".

Отметим, паническая атака - это внезапный, часто беспричинный приступ тяжёлой тревоги, сопровождаемый мучительными ощущениями (например, сердцебиение, чувство удушья, боль в груди, головокружение, диарея, тошнота). ПА характеризуются быстрым нарастанием страха и, в большинстве случаев, кратковременностью.

Напомним, ранее Настя Каменских вместе с The Black Eyed Peas спела антивоенный гимн мира.

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