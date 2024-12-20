Певица поделилась советами.

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась личными размышлениями и лайфхаками в социальных сетях. На этот раз звезда заговорила о важности эмоциональной зрелости и поделилась собственными секретами достижения баланса в жизни. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram.

Каменских отметила, что современный мир, с одной стороны, предоставляет безграничный доступ к информации, а с другой - погружает нас в водоворот новостей и событий, что может негативно влиять на эмоциональное состояние.

"В таких условиях забота о себе и своем эмоциональном состоянии становится как никогда важной. Эмоционально зрелые люди легче справляются с вызовами, строят гармоничные отношения и находят баланс в жизни. Это не дар, а навык, который стоит развивать", - считает Настя.

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Певица призналась, что для поддержания внутренней гармонии она практикует несколько важных вещей: внимательно прислушивается к своим чувствам и эмоциям, не спешит с решениями, а всегда находит время на обдумывание, принимает конструктивную критику и стремится понимать чувства других, а также учится прощать.

Каменских уверена, что ежедневная работа над собой - это путь к здоровым отношениям с собой и вокруг.

Напомним, Каменских захейтили из-за оскорблений на встрече с воинами.

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