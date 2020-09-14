Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских выступила на главном танцевальном шоу страны "Танцы со звездами" со своей новой песней A Huevo.
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Звезда на выступление надела один из образов, который показала в своем новом клипе - леопардовые штаны и топ с металлическими кольцами. Сверху она накинула курточку с бахромой.
При этом фанатам ни ее образ, ни выступление не понравились.
"Отстой", "Костюм что-то не модный", "Немного нечестно петь под фанеру, когда тут танцуют актеры и переживают все", "Именно эта песня - фуфловая", - написали фанаты.
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