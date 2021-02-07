Певица предстала в очень соблазнительном образе.

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас является детективом шоу "Маска", показала очередной образ со съемок программы.

Читайте такжеДочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась для обложки глянца

Звезда предстала в голубом атласном платье с высоким вырезом на ножке. При этом одно плечо Насти было оголенное, а второе прикрыто вместе с рукой. Такое ассиметричное платье подчеркнуло все достоинства певицы.

Также ей сделали "мокрую" укладку волос и нанесли на лицо яркий макияж. Такой соблазнительный образ Каменских подчеркнула прозрачными босоножками на высоком каблуке.

"Самая очаровательная", "Красотка", "Богиня", "Очень красиво", "Обалденные платье и стиль", "Неземная", - засыпали Настю комплиментами фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич