Певица показала новое фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram яркий снимок.

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На фото она позирует в золотистом платье в пол. При этом оно сделано с глубоким декольте и на одно плечо. Одну руку Настя положила на талию, а вторую приложила к голове.

"Вау, просто вау", "Пожар", "Прекрасная", "Красавица", "Роскошное фото", "Богиня", "Ты такая красивая", - комментируют фото поклонники.

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Автор: Диана Могилевич