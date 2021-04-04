Певица восхитила сеть / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram яркий снимок.
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На фото она позирует в золотистом платье в пол. При этом оно сделано с глубоким декольте и на одно плечо. Одну руку Настя положила на талию, а вторую приложила к голове.
"Вау, просто вау", "Пожар", "Прекрасная", "Красавица", "Роскошное фото", "Богиня", "Ты такая красивая", - комментируют фото поклонники.
Певица восхитила сеть / instagram.com/kamenskux
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