Певица отдыхает со своим супругом Потапом на Мальдивах.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.

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Настя предстала в желтом кислотном купальнике, наверх которого накинула рубашку с необычным принтом. Также она поднесла руки ко рту, в которых держала два цветка орхидеи.

Стоит отметить, что на фото Настя показала лицо без макияжа. Фанаты написали в комментариях, что она слишком красивая.

"Красотка", "Шикарная", "Природа её наградила всем", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич