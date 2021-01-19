Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram снимок с отдыха на Мальдивах.
Читайте такжеНадя Дорофеева засветила обнаженную попу в бикини
Настя предстала в желтом кислотном купальнике, наверх которого накинула рубашку с необычным принтом. Также она поднесла руки ко рту, в которых держала два цветка орхидеи.
Стоит отметить, что на фото Настя показала лицо без макияжа. Фанаты написали в комментариях, что она слишком красивая.
"Красотка", "Шикарная", "Природа её наградила всем", - написали поклонники.
Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Другие новости УНИАН:
- Известная модель не вместила аппетитные формы в микробикини
- Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
- Популярная модель блеснула сочными формами в нижнем белье
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram