"Своим голосом": Настя Каменских с мамой удивили сеть "сигнализацией"

Певица опубликовала новое видео.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в ТикТок видео со своей мамой.

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На кадрах женщины пародируют сигнализацию. Стоит отметить, что получилось очень весело. По словам звезды, эта идея пришла в голову ее маме.

"Наконец-то завыла своим голосом", "Психушка подъехала", "Классно, когда такая мама. Уверен, Настя тоже будет такой чумачечей мамой", - написали фанаты.

@nkofficial going crazy with my mom 🚨🤪 как вы думаете, чья идея? правильно, мамина 😂 мы любим вместе дурачиться ❤ 👯 ##nk ♬ original sound - assedx7843

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.

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