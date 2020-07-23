"Своим голосом": Настя Каменских с мамой удивили сеть "сигнализацией"
13:31, 23 июля 2020Звезды
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Певица опубликовала новое видео.
Настя Каменских / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в ТикТок видео со своей мамой.
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На кадрах женщины пародируют сигнализацию. Стоит отметить, что получилось очень весело. По словам звезды, эта идея пришла в голову ее маме.
"Наконец-то завыла своим голосом", "Психушка подъехала", "Классно, когда такая мама. Уверен, Настя тоже будет такой чумачечей мамой", - написали фанаты.
@nkofficial
going crazy with my mom 🚨🤪 как вы думаете, чья идея? правильно, мамина 😂 мы любим вместе дурачиться ❤ 👯 ##nk♬ original sound - assedx7843
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.
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